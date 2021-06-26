Son dakika... Kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Erzurum'da kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ö.F.T. idaresindeki 42 ABM 036 plakalı otomobille İ.D yönetimindeki 06 BB 3138 plakalı kamyonet, Somunoğlu Caddesi'ndeki Olimpiyat Çay Bahçesi önünde çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobilde sıkışan sürücü ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
Otomobil sürücüsü Ö.F.T, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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