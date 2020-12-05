Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
05.12.2020 12:59
Gelen son dakika haberine göre AYDIN'ın Çine ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AYDIN'ın Çine
ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Çine Yağcılar Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Kılıç yönetimindeki 48 D 1778 plakalı hayvan yüklü kamyonet ile Durmuş Yanar yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş Yanar ve arkasında bulunan Reşat Akdeniz, ağır yaralandı. Kasksız oldukları öğrenilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ancak Reşat Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Aydın
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