Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

15.04.2022 11:57
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki Köprücük köyü yakınlarında meydana geldi. Üzerinde F.T. ve M.Ç. isimli şahısların bulunduğu motosikletle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EVG 489 plakalı Fort Cornet tipi kamyonet çarpıştı. Kazada F.T. isimli şahıs olay yerinde hayatı kaybederken, M.Ç. ise ağır yaralandı.

F.T. isimli şahsın cenazesi morga alınırken, ağır yaralanan M.Ç. ise Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: 'Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi' Bakan Soylu: 'Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi' Çetin kış mevsiminin ardından koyunlar meralara çıkarılmaya başladı Çetin kış mevsiminin ardından koyunlar meralara çıkarılmaya başladı

Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement