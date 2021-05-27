Son dakika: Kamyonla motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, D-300 karayolu üzerindeki Barış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CAZ 43 plakalı kamyon ile Murat Özen yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Özen, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS
Kaynak: İHA
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