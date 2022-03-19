Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki kamyonlardan toplam 450 litre mazot hırsızlığı yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda 17 Mart Saat: 12.30 sıralarında M.K. (48) isimli şahsa ait park halindeki kamyondan 150 litre mazot, O.Y. (37) isimli şahsın kamyonundan 150 litre mazot ve 2 adet akünün çalınması, yine 17 Mart günü saat: 19.00 sıralarında Alaşehir'in Badınca Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonundan O.F.T.'ye (35) ait 45 Z 7800 plakalı kamyondan yaklaşık 150 litre mazot, 1 adet içerisinde takım aletleri bulunan takım çantası, 1 adet yangın söndürme tüpünün çalınmasıyla ilgili olarak, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT İsth Kısmı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüpheli şahsın M.Ç. (38) olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 19 Mart günü şahsa ait 3 ayrı ikamette yapılan aramada 5 adet ayrı bidon içerisinde toplam 150 litre mazot, 1 adet takım çantası, 1 adet yangın söndürme tüpü, uyuşturucu madde içme aparatı, Devlet Su İşleri'ne ait yaklaşık 50 kilogram ağırlığında, yanmış vaziyette bakır enerji nakil kablosu, 1 adet demir kesme makası ele geçirildi. Şüpheli M.Ç. ekipler tarafından gözaltına alındı. - MANİSA