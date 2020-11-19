Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada - Son Dakika

Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada

19.11.2020 09:05
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada, System.String[]

ÜMRANİYE'de malzeme yüklü kamyon geri manevra yaparken kaldrımdaki ağaca çarptı.

ÜMRANİYE'de malzeme yüklü kamyon geri manevra yaparken kaldrımdaki ağaca çarptı. Ağaç park halindeki bir minibüsün üzerine yıkıldı. Ağacın devrilme anı bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 DPE 43 plakalı kamyon sürücüsü Hacı Balcıoğlu geri manevra yaparken ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Ağacın parçaları minibüsün ön camından girdi.

"RÜZGARDAN DA YIKILACAK BİR AĞAÇMIŞ, ÇÜRÜMÜŞ İÇİ"

Bu sırada minibüste ve yakınında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye devrilen ağacı keserek minibüsün üzerinden kaldırdı. Kamyon sürücüsü Hacı Balcıoğlu "Geri geri park etmeye çalışıyordum. Fark etmedim ağacı, çarpınca minibüsün üzerine devrildi. Rüzgardan da yıkılacak bir ağaçmış, çürümüş içi. İnsana zarar gelmedi geçmiş olsun" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI

Ağacın devrilme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.


Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada
Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada

Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonun çarptığı ağaç minibüsün üstüne devrildi; o anlar kamerada - Son Dakika


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