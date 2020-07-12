Son dakika! Kamyonun devrilme anı kamerada - Son Dakika

Son dakika! Kamyonun devrilme anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Ankara'dan geçen hafta aldığı ev eşyasını Keban'a getiren İlhan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, köprü mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. O anlar güzergahtaki bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralanan sürücü Koç ile araçtaki İbrahim Madora (30), Murat Koç (47) ve Murat Koç (32) 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Fırat Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Murat Koç, Elazığ, Ankara, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kamyonun devrilme anı kamerada - Son Dakika
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