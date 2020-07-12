Son dakika! Kamyonun devrilme anı kamerada - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Koç ile araçtaki İbrahim Madora (30), Murat Koç (47) ve Murat Koç (32) 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Fırat Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Ankara 'dan geçen hafta aldığı ev eşyasını Keban'a getiren İlhan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, köprü mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. O anlar güzergahtaki bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

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