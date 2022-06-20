Son Dakika | Kan bağış merkezinin arşiv katında yangın çıktı - Son Dakika
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Son Dakika | Kan bağış merkezinin arşiv katında yangın çıktı

20.06.2022 16:52

Son dakika haber: Kan bağış merkezinin arşiv katında yangın çıktı Kocaeli'de İzmit Kan Bağış Merkezi'nin arşiv katında yangın çıktı.

Kan bağış merkezinin arşiv katında yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Kan Bağış Merkezi'nin arşiv katında yangın çıktı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak'ta bulunan İzmit Kan Bağış Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, en üst katta bulunan arşiv kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar, binayı tahliye edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler bir yandan içeride söndürme işlemleri yaparken, bir yandan da merdivenli itfaiye aracı desteğiyle dışarıdan çalıştı. Dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kan bağış merkezinin arşiv katında yangın çıktı - Son Dakika

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