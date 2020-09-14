Son dakika haber! Kanada Başbakanı Trudeau, Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeni ile endişeli - Son Dakika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke genelinde son günlerde korona virüs salgınında vakaların hızla artmasından dolayı endişeli olduğunu dile getirerek, "Hepimizin isteyeceği son şey bu baharda olduğu gibi sonbaharı da evde geçirmek" dedi.

Korona virüs salgını birçok ülkede yeniden etkisini arttırmaya başladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde son günlerde korona virüs salgınındaki vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekti. Başbakan Trudeau, vaka sayılarında yaşanan artış nedeni ile endişeli olduğunu ifade ederek, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulundu. "Hepimizin isteyeceği son şey bu baharda olduğu gibi sonbaharı da evde oturarak geçirmek" ifadelerini kullanan Trudeau, ayrıca hükümetin odak noktasının durumu kontrol altında tutarak sağlık sistemine aşırı yüklenmeyi önlemek ve Kanadalıları güvende tutmak olduğunu açıkladı.

Kanada Halk Sağlığı Sorumlusu Teresa Tam ise ülkedeki vaka oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda yaşadığımız şey, ilk tırmanıştan ve yükselen dalgadan oldukça farklı. Son haftalarda gördüğümüz şey, özellikle dört büyük eyaletteki (BC, Alberta, Ontario, Quebec) vakalarda yavaş ama istikrarlı bir büyüme oldu. Yani bu ilk dalganın başlangıcında sahip olduğumuz çok hızlı bir tırmanma veya büyüme değil. Şu anda elimizden gelen her şeyi yapabileceğimiz bir durumdayız. Sağlık sistemini yönetilebilir bir seviyede tutmak için yalnızca kişisel olarak değil, aynı zamanda toplum olarak dikkatli olmayız" ifadelerini kullandı.

Covid-19 vakalarındaki artışın grip mevsimiyle aynı zamana denk geldiğini belirten Tam, vatandaşlara grip aşısı olmaları çağrısında bulundu.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario'da Covid-19 vakalarının ortalaması sadece 3 haftada ikiye katlandı. Ontario'nun günlük vaka sayısı son 3 gündür 200'ün üzerinde seyrederken, bu durum Haziran başından bu yana bir ilk oldu. Ontario'da son 24 saatte 313 yeni vaka tespit edildi.

Kanada'da toplam korona virüs vaka sayısı 136 bin 972'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 172'ye ulaştı.

(İHA)