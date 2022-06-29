Son Dakika | Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı

29.06.2022 11:40
Son Dakika | Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki bir bankaya soygun girişiminde bulunan şahıslar ve polis arasında yaşanan çatışmada 2 saldırgan öldürüldü, 6 polis yaralandı.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki bir bankaya soygun girişiminde bulunan şahıslar ve polis arasında yaşanan çatışmada 2 saldırgan öldürüldü, 6 polis yaralandı.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyasi eyaletindeki Saanich bölgesinde bulunan bir bankaya 2 saldırgan tarafından soygun girişiminde bulunuldu. Olay yerine gelen Greater Victoria bölge polisi ile 2 saldırgan arasında çatışma çıktı. Silah seslerinin yükseldiği çatışmada, 2 saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polisten yapılan açıklamada, 3'ü ağır toplam 6 polisin yaralandığı aktarıldı.

Evler tahliye edildi

Saanich Emniyet Müdürü Dean Duthie, polisin araca yerleştirilmiş muhtemel bir patlayıcı şüphesi nedeniyle sürdürdüğü araştırma çerçevesinde bölgedeki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi. Son 27 yıldır Saanich bölgesinde böyle bir saldırının gerçekleşmediğini belirten Duthie, "Bu toplumu sarsan bir olay. İnsanlar bundan etkilendi ve biz de bunu bilincindeyiz" dedi. Müşterilerin, banka çalışanlarının ve diğer vatandaşların olayda yaralanmadığı için memnun olduğunu söyleyen Duthie, "Böylesine kaotik ve trajik bir olayda hiçbir vatandaşın yaralanmaması gerçekten sevindirici" ifadelerini kullandı. - OTTAWA

YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu Son dakika! Atakaş Hatayspor genç forvet Hamed Enzo'yu transfer etti Son dakika! Atakaş Hatayspor genç forvet Hamed Enzo'yu transfer etti
Kaynak: İHA

Britanya, Kanada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:15 Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı
11:14 Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
11:07 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu!
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:45:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kanada'da bankaya soygun girişimi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement