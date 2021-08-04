Son dakika! Kanada'daki Afgan tercümanlar Trudeau hükümetini protesto etti - Son Dakika

Kanada Ordusuna, Afganistan'daki misyonu süresince tercümanlık başta olmak üzere destek hizmeti veren ve hayatları Taliban tehdidi altında olduğu için Kanada'ya getirilen Afganlar, geride kalan aileleri hakkında süren belirsizliği protesto etti.

Başkent Ottawa'da gösteri düzenleyen yaklaşık 100 kişilik Afgan grup, Afganistan'daki arkadaşları ve aile bireylerinin içinde bulunduğu duruma dikkati çekmek için "Yardım: Halkımızı tahliye edin" ve "Çalışmamız aile üyelerimizi tehlikeye attı" yazılı pankartlar taşıdı.

ABD'nin askeri güçlerini çekme kararı sonrası, Taliban'ın Afganistan'ın yaklaşık yüzde 80'ini kontrol etmeye başladığına işaret eden Afganlar, geride kalan ailelerine ve Taliban tehdidi altında kalan eski meslektaşlarına yardım etmek için acil hükümet müdahalesi istedi.

Göstericiler Kanada için "hayatlarını riske attıklarını" ve şimdi Kanada hükümetinin yardım etme zamanının geldiğini söyledi.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, 23 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da Kanada için çalışan Afgan destek görevlilerinin, Taliban tehdidine karşı Kanada'ya getirilmeleri için özel bir program başlattıklarını duyurmuştu.

Program için açılan üç günlük başvuru süreci kısa bulunurken, Afganların doldurması gereken formlar da "kafa karıştırıcı, kısıtlayıcı ve çok kapsamlı" olarak yorumlanmıştı.

Tamamen İngilizce yazılan başvuru yönergeleri, başvuru sahiplerinin 72 saat içinde bilgisayar ve internet erişimi gerektiren en az üç uzun elektronik formu toplamasını ve doldurmasını gerektiriyordu.

Başvuruda yaşanan yoğunluk nedeniyle, Afganlar için oluşturulan internet portalı kilitlenmiş ve birçok kişi başvurusunu tamamlayamamıştı.

"72 saat bir hataydı"

Bu arada, Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan eleştiri ve protestolar üzerine yaptığı açıklamada, üç günlük zaman çizelgesinin bir "hata" olduğunu söyledi.

Sajjan, "72 saat bir hataydı. Sizi temin ederim ki her gün yoğun bir planlama yapılıyor. Bu konuda kişisel olarak günlük brifingler alıyorum ve tüm bu Afganları güvenli bir şekilde eve getirebilmemiz için işler çok hızlı ilerliyor." dedi.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Lideri Erin O'Toole da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşam ya da ölüm olasılığıyla karşı karşıya kalan bu cesur Afganlar, Trudeau hükümetinden daha fazla beceriksizliği kaldıramazlar. Justin Trudeau, bu Afganlar ve Kanada'ya sığınan aileleri için net bir zaman çizelgesi içeren kapsamlı bir plan sağlamalı." diye konuştu.

NATO'nun görev gücü kapsamında Ekim 2001'de Afganistan'a asker gönderen Kanada, 2014 yılında aldığı kararla askerlerini geri çekmişti.

Afganistan'ın Kabil kentinde konuşlanan ve sayıları 40 bini bulan Kanada birliklerine, görev yaptıkları süre boyunca binlerce Afgan tercümanlık hizmeti vermişti.

Tercümanların dışında, Kanada Büyükelçiliğinde aşçı, şoför, temizlikçi, inşaat işçisi, güvenlik görevlisi ve hizmetli olarak görev yapan Afganlar da Taliban'ın ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını duyurarak Kanada'dan göçmenlik talebinde bulunmuştu.

Kanada, 2009 yılında açtığı bir programla 2011 yılına kadar 800 Afgan tercüman ve ailesini ülkeye göçmen olarak getirmişti.