Son dakika: Kanada Dışişleri Bakanlığı: 2016-2020 yıllarında 191 Kanadalı yurt dışında öldürüldü - Son Dakika

Tarihinde ilk kez yurt dışında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden vatandaşlarının listesini yayımlayan Kanada Dışişleri Bakanlığı, 2016-2020 yıllarında 191 Kanadalının yurt dışında öldürüldüğünü açıkladı.

Global News'in özel haberine göre, Kanada Dışişleri Bakanlığı, tarihinde ilk kez ülke toprakları dışında öldürülen vatandaşlarının tam listesini kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre 2016-2020 yıllarında, değişik sebeplerle ülke dışına seyahat eden Kanada vatandaşlarından 191'i maruz kaldıkları saldırılarda hayatlarını kaybetti.

Habere göre en fazla Kanadalının öldürüldüğü yıl, 49 kişi ile 2016 oldu. 2017'de 45, 2018'de 39, 2019'da 31 ve 2020'de de 27 Kanada vatandaşı seyahatleri sırasında öldürüldü. Habere göre 191 Kanada vatandaşı 63 ülkede saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Kanada vatandaşlarının en fazla öldürüldüğü ilk beş ülke sıralamasında Meksika, 24 kişi ile birinci oldu. Meksika'yı 20 kişi ile ABD, 15 kişi ile Jamaika, 11 kişi ile Filipinler ve 10 kişi ile de Burkina Faso izledi.

Yurt dışında öldürülen Kanada vatandaşlarının ölüm sebepleri olarak da uyuşturucu, gasp, adam kaçırma ve diğer nedenler gösterildi.

Son iki yıldır bu bilgileri halka açmamakla eleştirilen Kanada Dışişleri Bakanlığı, buna gerekçe olarak mağdurların hak ve mahremiyetlerini gösteriyordu.