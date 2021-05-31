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Son dakika! Kanada'nın Alberta eyaletinde 800'den fazla çocuğun yatılı kilise okulundayken öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika! Kanada'nın Alberta eyaletinde 800'den fazla çocuğun yatılı kilise okulundayken öldüğü ortaya çıktı

31.05.2021 23:48
Son dakika! Kanada'nın Alberta eyaletinde 800'den fazla çocuğun yatılı kilise okulundayken öldüğü ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kanada genelindeki yerli halkı derinden sarsan yatılı kilise okulları dramında bu kez de Alberta eyaletinde 800'den fazla çocuğun öldüğü bildirildi.

Kanada genelindeki yerli halkı derinden sarsan yatılı kilise okulları dramında bu kez de Alberta eyaletinde 800'den fazla çocuğun öldüğü bildirildi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan haberde, British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi kalıntısının bulunduğuna dair haberlerin ülke gündemine oturmasının ardından, Alberta eyaletindeki yatılı kilise okullarında da kayıtlara geçmemiş 821 çocuk ölümü olduğu bilgisi yer aldı.

CBC'ye konuşan Jackie Bromley (70), 215 çocuğun ceset kalıntılarının bulunduğunu duyduğunda, güney Alberta'daki St. Mary's Yatılı Okulundaki günlerini hatırladığını söyledi.

Bromley, 10 yaşındayken arkadaşlarının okulun arkasındaki mezarlardan bahsettiklerini ama herhangi bir mezar taşı görmediğini ifade etti.

CBC'nin ulaştığı bilgilere göre, okulun arka bahçesinde, ölen öğrencilerin mezarları vardı ve 1945 yılında bir görevli, okul müdürüne gönderdiği bir talimatta, mezarların daha da derinleştirilmesi için yeniden kazılmasını istedi.

Alberta'da yatılı kilise okullarında kalan her 5 çocuktan 1'inin okuldayken öldüğü belirtilen haberde, resmi kayıtlarda 139 olan ülke genelindeki toplam yatılı kilise okulu sayısının da gerçekte bilinenden fazla olduğu kaydedildi.

Kayıtlara 139 olarak geçen yatılı kilise okulu sayısına, dini gruplar veya federal destek olmadan işletilen yatılı okulların dahil olmadığı, bu nedenle gerçekte bu okullara giden toplam çocuk sayısı ve kaç çocuğun öldüğünün belirlenmesinin de zor olduğu belirtildi.

-Kayıp mezarları bulmak için federal hükümetten talep edilen ödenek reddedildi

CBC'ye konuşan ve kendisi de yerli olan Alberta Üniversitesi Antropoloji Profesörü Kisha Supernant, kayıtlara geçmemiş çocuk ölümlerini bölgedeki halkı rahatsız etmeden araştırmaya çalıştıklarını, mezarlıkların tespitine yardımcı olmak için yere nüfuz eden radar ekipmanı kullandıklarını söyledi.

Supernant, federal hükümeti ülke çapındaki eski yatılı okul bölgelerindeki arama çalışmalarını finanse etmeye çağırırken, 2009 yılında teknik cihazlar için talep ettikleri toplam 1,5 milyon Kanada doları tutarındaki ödenek talebinin federal hükümet tarafından reddedildiğini anlattı.

-Defin maliyetleri yüksek olduğu için okul bölgesine gömüldü

Öte yandan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporuna yansıyan bulgulara göre, defin maliyetinin yüksek olması nedeniyle okulda ölen çocukların cesetleri, genellikle evlerine gönderilmeyerek okulun bulunduğu bölgede gömüldü.

Raporda, birçok yatılı okulun yüksek ölüm oranları nedeniyle mezarlıklara sahip olduğunun tahmin edildiği belirtilirken, bu okullardan çok azının çocuk ölümlerini resmi olarak belgelediği ve mezarlarını koruduğu kaydedildi.

-Kanada tarihindeki en büyük çocuk istismarı

Kanada yerlilerinin tarihteki en acılı dramı olan ve en büyük çocuk istismarı olarak da nitelendirilen Yatılı Kilise Okullarının ilki, 1800'lerin başında açıldı ve sonuncusu 1996'da kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.

Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için, 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.

Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kanada'nın Alberta eyaletinde 800'den fazla çocuğun yatılı kilise okulundayken öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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