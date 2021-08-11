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Son dakika! Kanadalı gardiyanlar Müslüman mahkumu döverek öldürmüş - Son Dakika

Son dakika! Kanadalı gardiyanlar Müslüman mahkumu döverek öldürmüş

11.08.2021 03:46
Son dakika! Kanadalı gardiyanlar Müslüman mahkumu döverek öldürmüş, System.String[]

Son dakika haberine göre Kanada'da tutuklu kaldığı hapishanede ölen 30 yaşındaki şizofreni Süleyman Fakiri isimli Müslüman mahkumun, gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğü uzman raporu ile belgelendi.

Kanada'da tutuklu kaldığı hapishanede ölen 30 yaşındaki şizofreni Süleyman Fakiri isimli Müslüman mahkumun, gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğü uzman raporu ile belgelendi.

Ontario eyaletine bağlı Lindsay Hapishanesi'nde, 15 Aralık 2016 yılında ölen Süleyman Fakiri için ailesinin verdiği hukuk mücadelesinde önemli bir aşama kaydedildi.

Fakiri'nin ölüm nedenini araştıran Ontario Adli Tıp Kurumu Patoloji Servisi Şefi Dr. Michael Pollanen, yaptığı inceleme sonrasında hazırladığı raporu mahkemeye sundu.

Dr. Pollanen raporunda; hapishanede yerde zincire vurulmuş, biber gazı sıkılmış ve yüzü kapalı halde ölen Süleyman Fakiri'nin, resmi ölüm nedenini şöyle açıkladı:

"Kalbi büyümüş, şizofreni olan bir kişide kişiyi kötüleştiren yüzüstü pozisyon, kısıtlama ve mücadele, çırpınma ve biber gazına maruz kalma sırasında meydana gelen kas-deri yaralanmaları. Süleyman Fakiri'ye vuran ıslah memurlarının neden olduğu ağır travma veya vücudunun ıslah memurlarıyla şiddetli bir mücadele sırasında yere veya sabit nesnelere çarpması nedeniyle birden fazla kas ve deri yaralanması mevcuttu."

Fakiri ailesinin oğullarının ölümünün ardından açtığı dava sonrası yerel ve eyalet polisi tarafından yürütülen iki ceza soruşturması, olaya karışan 6 gardiyana karşı herhangi bir suçlamada bulunulmamasıyla sonuçlanmıştı.

CBC'de konuyla ilgili yer alan haberde ailenin avukatları, davanın Ontario Eyalet Polisi'ne geri gönderildiğini, bunun da 6 gardiyan hakkında cezai suçlamaların tekrar masaya yatırılması anlamına geldiğini söyledi.

Süleyman Fakiri'nin kardeşi Yusuf, CBC'ye yaptığı açıklamada, "Günün sonunda bir rahatlama var mı? Evet ve hayır. Süleyman gitti, geri dönmeyecek ve o gün ailemin bir parçası öldü. Fakat bu raporun etkili bir şekilde yaptığı şey, beş yıl önce yapılması gereken şeydir. Ontario Eyalet Polisi'ni işini yapmaya çağırıyoruz. Bize sistemin, kanunları çiğnediklerinde infaz memurlarını korumadığını kanıtlayın." dedi.

Ailesiyle birlikte 1993 yılında Afganistan'dan Kanada'ya gelen Süleyman Fakiri'ye, Waterloo Üniversitesi'ndeki ilk yılında geçirdiği trafik kazasının ardından şizofreni teşhisi kondu ve eğitimine devam edemedi.

4 Aralık 2016'da komşusunu "keskin bir silahla" bıçakladığı iddiasıyla Durham Bölge Polisi tarafından Ajax kentinde tutuklanan Fakiri, hastane yerine götürüldüğü hapishanede 11 gün sonra öldü.

Fakiri ailesinin, Toplum Güvenliği ve Islah Hizmetleri Bakanlığı, hapishane yönetimi ve gardiyanlar aleyhine Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'nde açtığı 14,3 milyon dolarlık dava halen devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kanadalı gardiyanlar Müslüman mahkumu döverek öldürmüş - Son Dakika


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