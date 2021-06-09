Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim çılgın projem" dediği Kanal İstanbul için geri sayım başladı. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz" açıklamasının ardından gözler ay sonuna çevrilmişti. Dev proje için tarih netleşti. Kanal İstanbul'un temeli için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak.

İKTİDAR VE MUHALEFET KARŞI KARŞIYA

Kanal İstanbul Projesi, muhalefet ile iktidarı karşı karşıya getirmiş durumda. Hükümetin yapmakta ısrarcı olduğu proje için muhalefet direnmeye devam ediyor. Bir taraf boğazdaki gemi kazaları gibi tehlikeleri öne sürerken, diğer taraf projeyi kente ihanet olarak görüyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU DA PROJEYE KARŞI

Kanal İstanbul'un kent için bir tehdit olduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, "Hem yaşamsal hem çevresel ve de aynı zamanda bence geleceğini, su politikaları açısından her konuda çok ciddi tehdit eden, merkezi hükümetin projesi olan Kanal İstanbul'la mücadele ediyoruz. Buna, bütün bilimsel verilerin ışığında karşıyız. Bunun yapılmasına engel olacağız." demişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinde altı tane köprü göreceksiniz. Bu altı köprüyle adeta Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak." ifadelerini kullandı.