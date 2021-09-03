Son dakika: Kanarya, orta sahadan ayrılacak sürpriz ismi belirledi! Jose Sosa için Fenerbahçe defteri kapanıyor

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Fenerbahçe'de yenilerin kadroya kazandırılması için bazı isimlerin ayrılması gerekiyor. Dün kulübün resmi hesabından Miha Zajc'ın ayrılacağı iddiaları yalanlandı. Luiz Gustavo'nun gönderilme ihtimali yok. Hem orta saha hem defansta bir joker. Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz' ismin Jose Sosa olduğu öğrenildi.

YAŞI VE MALİYETİ SORUN

Max Meyer'in de gelişiyle orta sahada büyük bir kalabalık oluştu. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, gibi isimler bile ilk 11'de yer bulamazken genç Muhammed ve Arda'nın da şans bulma ihtimali azaldı. Bu sebeple Josa Sosa'nın üstü çizildi. 35 yaşındaki Arjantinli, bonuslarla birlikte 2,8 milyon euro yakın bir maaş alıyor.

TEKLİF GELDİ

Piyasası olan Sosa için de beklenen teklifler ulaştı. Oyuncu ücret konusunda anlaşma sağlayabilirse ayrılık hızlıca gerçekleşecek. Sosa için veda açıklaması her an gelebilir.