Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Kandil bölgesindeki PKK/KCK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kandil bölgesinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştan iki teröristin yerinin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenledi. Mili İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyon sonucu PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA