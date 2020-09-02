Son dakika! Kandıra'da devriye görevi yapan polis ekibine saldıran 4 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anında alkollü oldukları belirlenen S.O, R.O, S.O. ve İ.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, biri cezaevinden yakın zamanda tahliye edildiği öğrenilen aynı aileden 4 şüpheli yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, mahalleye operasyon gerçekleştirdi.

Darbedilen polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde devriye görevi sırasında 2 polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişinin saldırısına uğradı.

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