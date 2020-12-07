Son dakika... Kangal köpeklerin damaklarına yapışık dilleri operasyonla ayrıldı

Son dakika haber: IĞDIR Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği ameliyat edildi.

IĞDIR Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği ameliyat edildi. Köpeklerin dilleri damaklarından ayrıldı. Iğdır'da doğuştan dilleri alt damaklarına yapışık olan kangal köpekleri Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Dilleri damakla bitişik olması nedeniyle yeme ve su içme problemi yaşayan köpekler, başhekim araştırma görevlisi Gökhan Koçak ile öğretim görevlisi Ayhan Akgün tarafından ameliyat edildi. Operasyonla köpeklerin dilleri alt çenelerinden ayrıldı. Başhekim Koçak, köpeklerin 10 gün içinde sağlıklarına kavuşacaklarını belirtti.



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