Son dakika: "Kanki Orçun" hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: "Kanki Orçun" hayatını kaybetti
21.03.2021 02:18
Son dakika gündem haberi: YILLAR önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YILLAR önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik
'te özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu.
- İstanbul
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