Son dakika: Kanlı çatışma anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika: Kanlı çatışma anı kamerada

04.03.2022 16:13

Son dakika gündem haberi... Eskişehir'de daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişiye yönelik yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişiye yönelik yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde gece saatlerinde daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi, kavgalı oldukları iddia edilen kişileri bir işletme duvarı kenarında saklanarak bekledi. Daha sonra kavgalı oldukları kişilerin yaklaşmasıyla saklanan iki kişi silahlarıyla ateş etmeye başladı. Bu sırada bir kişinin yaralanması ve yaşanan çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrasında yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Bahadır Turgut-İHA)

Son dakika: Kanlı çatışma anı kamerada
Son dakika: Kanlı çatışma anı kamerada
Son dakika: Kanlı çatışma anı kamerada

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İsmet İnönü, Eskişehir, Çatışma, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kanlı çatışma anı kamerada - Son Dakika


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