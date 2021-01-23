Son dakika... Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika... Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi

23.01.2021 20:59

Son dakika haberlerine göre Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi Esenyurt'ta hareketli dakikalar Bir garip modifiye aracın sahibi: "Dikkat çekmek için yapmıştım" Esenyurt'ta araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer, kendi arabasının arkasına yaptığı modifiye görenleri hayrete düşürdü.

Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi

Esenyurt'ta hareketli dakikalar

Bir garip modifiye aracın sahibi: "Dikkat çekmek için yapmıştım"

İSTANBUL - Esenyurt'ta araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer, kendi arabasının arkasına yaptığı modifiye görenleri hayrete düşürdü. Arabanın arka rüzgarlık kısmına kanlı "kefen içerisinde cansız manken" yerleştiren Tuncer, ilgi çekmek için yaptım dese de ceza yemekten kurtulamadı.

Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'nde bir arabanın üzerinde kanlı kefen ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler bir arabanın bagaj kısmının üstünde kefene rastladı. İncelemelerin ardından araba modifiye dükkanı olan Özcan Tuncer'in dikkat çekmek için cansız bir mankene kefen giydirip arabasına bağladığı ortaya çıktı. Arabadan indirilen cansız manken ve araba sahibi polis arabasına bindirilerek karakola götürüldü. Polis ekipleri ise arabayı trafikten men ederek yediemin otoparkına kaldırdı.

"Gören şok oluyor"

Ceza sonrası açıklamada bulunan Özcan Tuncer, "Görenler şok oluyor tabi. Hemen telefona sarılıp fotoğraf çekmek istiyorlar. Ben bunu yurtdışı modifiye sayfalarında görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Kendi arabama da uygulamak istedim. Yan tarafım zaten giysici orada cansız manken alarak böyle bir şey yaptım. Cansız mankene kefen giydirip üzerini de boyadım. Benim yaptığım biraz farklı oldu tabi kimse ceset taşımaz arkasında. Ama ilgi çekmek için yaptım gören şok oluyor" diye konuştu.

Son dakika... Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi
Son dakika... Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi
Son dakika... Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi
Son dakika... Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi

Esenyurt, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan vali ve kaymakamlara militan diyen Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu Fenerbahçeli Caner Erkin, Beşiktaş'ı icraya verdi Dayısının ölüm haberini alan Demet Akalın'ın sözleri yürek burktu Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi
Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı         
21:00
Trabzonspor, Danny Rose'u transfer etmeyi planlıyor Trabzonspor, Danny Rose'u transfer etmeyi planlıyor         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek         
19:23
Alman uzmandan FETÖ'nün Alman uzmandan FETÖ'nün "karanlık yapısı" konusunda uyarı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli         
18:33
Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı: SMS'le gelen linke tıklamayın Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı: SMS'le gelen linke tıklamayın         
17:46
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı         
14:26
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 21:16:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei