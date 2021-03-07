KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI - Son Dakika

KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI

07.03.2021 10:53

? İstanbul'da özel bir hastanede tedavileri devam eden kanser hastası çocukların tuval, yağlı boya ve ahşap üzerine yaptığı eserlerden bir sergi açıldı.

? İstanbul'da özel bir hastanede tedavileri devam eden kanser hastası çocukların tuval, yağlı boya ve ahşap üzerine yaptığı eserlerden bir sergi açıldı. Koronavirüs nedeniyle riskli olduğu için çocuklar sergiye gelemedi fakat yaptıkları resimler hastanenin duvarlarını süsledi. Resim yapmanın tedaviye uyumu artırdığını söyleyen Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, "Resim yaparken ağrılarının azaldığını, tedaviye daha uyumlu hale geldiklerini gördük. Çok yetenekliler, hayal güçleri de oldukça zengin" dedi.

Emsey Hospital'de yaşları 3 ile 15 arasında değişen kanser hastası çocukların yaptığı resimler ve boyadıkları eserler sergilendi. Çocuklar yaptıkları resimlerle kendilerine hayran bıraktı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen serginin açılışı ney dinletisi ile gerçekleşti.

"KEMİK İLİĞİ NAKLİ YA DA KEMOTAREPİ İÇİN HASTANEDELER"

Eserlere ilişkin açıklama yapan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, "Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü ile nakil ünitesinde yatan yabancı ağırlık olmak üzere hasta çocukların yapmış olduğu resimlerden sergi düzenledik. Hastalarımız, yurt dışından Türkiye'ye ya kemik iliği nakli olmak için ya da ülkelerinde alamadıkları kemoterapi tedavisini almak için geliyor. Tabi bu süreçte odalarda sadece anneleriyle uzun süre kapalı kalıyorlar" diye konuştu.

Çocukların hem moralini yükseltmek hem de kafalarını dağıtmak için farklı uğraşlara yönlendirdiklerini aktaran Prof. Dr. Baytan, 'Psikoloğumuz, hemşire ve doktorlarımızın da yardımıyla resim yaptırdık. Aynı zamanda taşları boyadılar, ev, araba maketi yaptılar. Buna benzer çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiler' ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR ÇOK YETENEKLİ"

Hasta çocukların Ukrayna, Romanya, Türki Cumhuriyetler ve Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen Prof. Dr. Baytan, 'Bu ülkelerde sanat bize göre biraz daha önde. Çocukların hemen hemen hepsi ya bir enstrüman çalıyor ya da resimde çok yetenekli. Böylece, onların ne kadar zengin hayal güçleri ve dünyaları olduğunu gördük. Çok mutlu olduk bu eserleri sergileyip, mutluluğumuzu diğer arkadaşlarla paylaşmak istedik' dedi.

RESİM YAPIP, EV VE ARABA MAKETİ BOYADILAR

Prof. Dr. Baytan, "3 yaşındaki çocuk elini kağıda koyarak, onun çevresini çizdi. Kimisi sevdiği çizgi film kahramanını resmetti. Bazıları olmak istediğini çizdi. Bir hastamız müzik öğretmeni olmak istiyor, piyano ve balerinin resmini yaptı. Demonte gelen ev, araba ve kuş yuvası maketlerini birleştirip, boyadılar. Taş boyadılar, hayvanat bahçesi gibi oyuncaklar yaptılar? diye konuştu.

TEDAVİYE OLAN UYUM ARTTI

Bu süreçte çocukların tedaviye olan uyumunun arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Baytan, 'Çocuklara ilaç içirmek çok zorken, 'şu hapı iç beraber resim yapalım' dediğimiz zaman hemen içmeye başladılar. Böylece saatlerce içiremediğimiz ilacı hemen içtikleri oldu. Resim yaparken ağrılarının azaldığını gördük. Çünkü kapalı bir odada sadece bir şeye konsantre olursan ister istemez takacak bir şeyler buluyorsun. Çocukların resim ve boyama yaparken kafaları dağıldı. Moralleri yükseldi, çok olumlu geri dönüşler aldık? ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ OYUN TERAPİSİYLE DAHA RAHAT GEÇİRMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Psikolog Büşra Sibel Boshöyük ise, 'Çocuklar uzun süre tedavi görüyor, yaşları küçük olduğu için çabuk sıkılıyor. Oyun terapisi eşliğinde tedavi sürecini güzel geçirmelerine destek oluyoruz. Bazen çocuklar tedaviyi reddediyor böyle olunca oyunlarla bu süreci uyumlu geçirmelerini sağlıyoruz. Resim yapmaları onlara büyük fayda sağlıyor. Farklı kültür ve dillerden oldukları için oyun terapisiyle ortak dil oluşturuyoruz. Tedavi zor o yüzden çocukların psikolojisini anlamak için resim yaptırıyoruz' dedi.

AHMADOVA: RESİM YAPARKEN ÇOK MUTLU OLUYORUM

Azerbaycan'dan tedavi olmak için Türkiye'ye gelen 9 yaşındaki Beta Talasemi (Akdeniz anemisi) hastası Gular Ahmadova, hastanede sıkılınca resim yapıyorum. Resim yaparken çok mutlu oluyorum ve eğleniyorum" diye konuştu.

KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI
KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI

Koronavirüs, İstanbul, oyunlar, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLERDEN SERGİ AÇILDI - Son Dakika


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