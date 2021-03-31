Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada yaklaşık 5 milyon liraya satıldı
31.03.2021 13:46
Son dakika! 16. yüzyılda İtalyan bir ressamın yaptığı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen müzayedede 350 bin sterline yani yaklaşık 5 milyon liraya satıldı. Söz konusu portrede Kanuni Sultan Süleyman'ın 42 yaşındaki hali resmediliyor.
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satışa sundu. 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alan Kanuni Sultan Süleyman'a ait portre, 5 milyon TL'ye bugün satıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor