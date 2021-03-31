Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada yaklaşık 5 milyon liraya satıldı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satışa sundu. 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alan Kanuni Sultan Süleyman'a ait portre, 5 milyon TL'ye bugün satıldı.

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