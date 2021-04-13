Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi - Son Dakika

Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi

13.04.2021 09:36

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'den Nevşehir'e direkt uçak seferlerinin başlamasıyla birlikte Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali'ne ilgi arttı.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'den Nevşehir'e direkt uçak seferlerinin başlamasıyla birlikte Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'ndeki Selime Katedrali'ne ilgi arttı. Bölgeye gelen Rus ve Ukraynalı turistlere, yöreye özgü iriliğiyle dikkat çeken 'Aksaray malaklı' köpeği de tanıtıldı. Turist rehberi Hüseyin Girgin, "Rus misafirlerimiz genelde tatillerini Akdeniz kıyılarında geçirdikleri için Aksaray'ın Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nden çok memnun kaldıklarını, tekrar ziyarete geleceklerini ve bu bölgenin güzel reklamını yapacaklarını belirtti" dedi.

Aksaray'daki, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkati çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor.

YILDA 300 BİN ZİYARETÇİYılda yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği katedralde pandemi nedeniyle son zamanlarda sessizlik hakimken, 25 Mart'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Nevşehir'e uçak seferleri başladı. Bu nedenle hem Ukraynalı hem de Rus turistlerin bölgeye ilgisi arttı. Turistlerin ilgisinin artması bölge halkını da sevindirdi. Turistlere bölgeye has olarak yetiştirilen iriliğiyle tanınan 'Aksaray malaklı' köpeği de tanıtıldı. 'RUSLAR ÇOK BEĞENDİ' Katedrali ziyarete gelen Rus turistlerin rehberi Hüseyin Girgin, Rusların Kapadokya'yı yeni keşfetmeye başladığını belirtti. Girgin, "Rus misafirlerimiz genelde tatillerini Akdeniz kıyılarında geçirdikleri için Aksaray'ın Ihlara Vadisi ve Selime Katedralinden çok memnun kaldıklarını, tekrar ziyarete geleceklerini ve bu bölgenin güzel bir reklamını yapacaklarını belirti" diye konuştu.

?Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, turistlere tanıtmak için katedrale malaklı köpeği getirdi. Tıpırdamaz, "Aksaray malaklıları ile Selime Katedralindeyiz. Bugün Rus ve yerli turistlere, 'Anadolu Aslanı' ile karşıladık. İlk yüksek sesli ayin de burada yapılmış. Burada malaklı köpekleri Rus ve yerli turistlerin ilgi odağı oldu. Malaklı köpeğinin ismini duymuşlar ve bugün yakından gördüler. Fiziki ve görüntü olarak, çok beğendiler. Bizde bu durumdan dolayı çok memnun kaldık" dedi.


Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi
Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi

Ihlara Vadisi, Kapadokya, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'nın gözdesi Selime Katedrali'nde Rus turist ilgisi - Son Dakika


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