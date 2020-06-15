Son Dakika | Kapalıçarşı'da altın

Son dakika ekonomi haberi: Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 azalışla 376,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 azalışla 376,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, Cumhuriyet altını 2.501,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,34 düşüşle 376,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,40 381,60 376,30 376,50 Cumhuriyet Ata Lira 2.513,00 2.534,00 2.480,00 2.501,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,00 352,00 344,00 348,00 Lira(Tam) Ziynet 2.456,00 2.476,00 2.425,00 2.445,00 Yarım Ziynet 1.228,00 1.238,00 1.212,00 1.226,00 Çeyrek Ziynet 614,00 619,00 606,00 611,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İETT gece seferlerine yeniden başlıyor

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak

AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak

Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak

1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek

Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar

Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor

Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı