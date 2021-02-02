- Kaplan ve Pars STA'ların teslimatı sürüyor - Son Dakika

- Kaplan ve Pars STA'ların teslimatı sürüyor
02.02.2021 11:42
- Kaplan ve Pars STA'ların teslimatı sürüyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı, FNSS Savunma üretimi Kaplan ve Pars STA'ların teslimatlarının sürdüğünü bildirdi.
- Kaplan ve Pars STA'ların teslimatı sürüyor
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı, FNSS Savunma üretimi Kaplan ve Pars STA'ların teslimatlarının sürdüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla FNSS Savunma üretimi Kaplan ve Pars STA'ların teslimatlarının sürdüğünü kaydetti. Demir paylaşımında, "Silah Taşıyıcı Araçlar Projemiz kapsamında @roketsan tarafından geliştirilen #OMTAS füzesi taşıyıcılı @FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA'ların teslimatlarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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