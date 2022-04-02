Son Dakika | Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

02.04.2022 16:14
Son Dakika | Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Antalya'da internet üzerinden kaparo almak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapan 4 şahıs düzenlenen operasyon ile yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da internet üzerinden kaparo almak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapan 4 şahıs düzenlenen operasyon ile yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; internet üzerinden konteynır ilanı ve satılık araç ilanı vererek kaparo almak sureti ile dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada, çeşitli internet sitelerinde satılık konteyner ilanı verip, kaparo bedeli veya konteyner ücreti adı altında farklı hesap numaralarına para havalesi yaptırarak "Nitelikli Dolandırıcılık" yapan ve birçok suçtan kayıtları bulanan A.B., Y.M., B.S.Ö. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Diğer bir olayda ise çeşitli internet sitelerinde satılık araç ilanı verip, kaparo bedeli adı altında farklı hesap numaralarına para havalesi yaptıran değişik tarihlerde 3 ayrı olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın birçok suçtan kaydı bulunan U.F.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar 30 Mart günü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.

Her iki olayın şüphelileri A.B., Y.M., B.S.Ö. ve U.F.Y. isimli şahıslar dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Son Dakika | Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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