Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastaların imdadına sağlık ekipleri yetişti.

Bozkurt ilçesinde kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Yaşarlı köyü Başsökü Mahallesi'nde yaşayan Hanife Kalafat'ın yüksek tansiyon ve burun kanaması şikayetleri nedeniyle yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye paletli kar ambulansıyla UMKE personeli yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından hastayı bulunduğu köyden alarak Bozkurt Devlet Hastanesine götürdü.

İnebolu'ya bağlı Dibek köyünde ise ekipler, yüksek ateş şikayetiyle yardım talebinde bulunulan 85 yaşındaki Hatice Akman için seferber oldu. Karla kaplı yolları paletli kar ambulansıyla 2 saatte aşan sağlık ekibi, hastayı İnebolu Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Sağlık ekipleri, Küre ilçesinde de kar nedeniyle mahsur kalan hasta için yola çıktı. Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Alacık köyüne ulaşan ekipler, solunum sıkıntısı yaşayan 77 yaşındaki Hacere Güven'i ambulansla önce Küre Devlet Hastanesine, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.