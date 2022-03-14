Son dakika: 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

14.03.2022 19:44

Son dakika habere göre 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama Beyoğlu'nda 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı Beyoğlu'nda kar topu isabet etmesiyle başlayan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

Beyoğlu'nda 7 kişinin yaralandığı olaya ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kar topu isabet etmesiyle başlayan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

İstanbul'da Tophane Parkı'nda aralarında kar topu oynayan bir gruptan atılan kar topu parktan yürüyerek geçen F.B.'nin kafasına isabet etmiş, Bunun üzerine F.B. ve gruptakiler arasında tartışma çıkmıştı. F.B.'nin ağabeyleri M.B. ile Ekrem B.'nin de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 1 kişi silahla ateş etmişti. Çıkan silahlı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Ekrem B., M.B. ve F.B., olayda kullanılan silahla gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmada tarafların birbirini tanımadığı, olayın F.B.'nin kafasına kazara kar topu isabet etmesiyle başladığı belirlenmişti. Olayda silahı kullanan şahsın Ekrem B. olduğu belirlenmiş, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Ekrem B. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama
Son dakika: 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama
Son dakika: 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama

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Son dakika haberi! 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama Son dakika haberi! 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama Son dakika haber: Cihangir'de karda dehşet anları kamerada: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu Son dakika haber: Cihangir'de karda dehşet anları kamerada: Cip vatandaşa ve motora çarpıp boşluğa uçtu

Beyoğlu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 'Kar topu'ndan çıkan silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika
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