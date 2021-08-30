Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı

Haldeki skandal görüntülerin faturası ona kesildi, o da klişe sözlerle kendini savundu

Yerli transferi için kolları sıvayan Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Siyah-beyazlıların bu transfer için milli futbolcuya 1 milyon euro + 200 bin euro bonus ödeyeceği öğrenildi.