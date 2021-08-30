Yerli transferi için kolları sıvayan Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Siyah-beyazlıların bu transfer için milli futbolcuya 1 milyon euro + 200 bin euro bonus ödeyeceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı - Son Dakika Spor