Son dakika... Kara yollarında durum - Son Dakika

Son dakika... Kara yollarında durum

Son dakika haberi... Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çalışma yapılan istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamet veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten yapılıyor.

Pamukyazı-Selçuk yolunun 3-5. kilometrelerindeki Tulum Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-İnönü-Kütahya yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 0-2. kilometrelerindeki yarma şevlerinde yapılan çelik ağ uygulaması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat-Alanya yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe geçici olarak kapatılacak.

Bolu-Mudurnu yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bolu-Mudurnu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ilgın-Konya yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Kandıra, Gültepe, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kara yollarında durum - Son Dakika

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