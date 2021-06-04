Üye Girişi
Azerbaycan'dan uluslararası topluma "Ermenistan'ın mayın döşeme politikasına göz yummayın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan'dan uluslararası topluma "Ermenistan'ın mayın döşeme politikasına göz yummayın" çağrısı Açıklaması

04.06.2021 15:23
Azerbaycan'dan uluslararası topluma

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, "Ermenistan'ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine ve kasıtlı mayın döşeme politikasına göz yummama" çağrısında bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, " Ermenistan'ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine ve kasıtlı mayın döşeme politikasına göz yummama" çağrısında bulundu.

Bakanlık, Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yayımladı.

Kelbecer'deki olayın, buradaki mayınların ateşkes anlaşmasından sonra geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan güçlerince kasten yerleştirildiğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, burada Azerbaycan tarafına mümkün olduğu kadar çok zarar vermenin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir süre önce sınırda mayın döşemeye çalışan Ermenistanlı askerlerin Azerbaycan askerlerince alıkonulduğu hatırlatılarak, "Bu, Ermenistan tarafının hem askerlerin hem de sivillerin can ve güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturmaya ve böylece bölgedeki durumu daha da kötüleştirmeye devam ettiğini bir kez daha göstermektedir. Ermenistan'ın bu davranışı, bölgede barış, güvenlik ve iş birliğinin önünde büyük bir engel olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycanlı sivillerin mayın kurbanı olmasının tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine, kasıtlı mayın döşeme politikasına göz yummamaya ve Erivan yönetiminden uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın kendi adına, barış ve güvenliği sağlamak için gerekli yasal önlemler de dahil olmak üzere her türlü tedbiri alacağı kaydedildi.

Başsavcıdan uluslararası kurumlara başvuru

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne resmi başvuruda bulundu.

Aliyev başvurusunda, Ermenistan'ın 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal ederek Azerbaycan topraklarını mayınladığını ve vatandaşların ölümüne neden olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın bugüne kadar mayın haritalarını vermediğini hatırlatan Aliyev, uluslararası örgütleri ve dünya toplumunu, işlenen suçlarla ilgili olarak yetkileri dahilinde Ermenistan yönetimine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hayatını kaybedenlere şehit statüsü verilecek

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Kelbecer'de mayın patlaması sonucu yaşamını yitiren 3 kişiye şehit statüsü verileceği bildirildi.

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının bu sabah patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetmişti.

Ermenistan, 10 Kasım, İşgal, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan uluslararası topluma 'Ermenistan'ın mayın döşeme politikasına göz yummayın' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hapsi istenen Ezgi Mola, Musa Orhan'ın Hapsi istenen Ezgi Mola, Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddetti TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı! TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı

Son Dakika Haberleri
16:48 Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım
16:43 İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanlığı Sedat Peker sorusuna cevap verdi: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
16:00 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu
15:56 Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor
15:27 Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanlığı Sedat Peker sorusuna cevap verdi: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanlığı Sedat Peker sorusuna cevap verdi: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz         
16:44
Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu         
16:24
'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti 'Haklıydık Kazandık' etiketi! Fenerbahçeliler sosyal medyayı altüst etti         
16:15
3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu 3 çocuğunun babasını öldürdü! Şiddet gördüğünü söylüyordu         
16:01
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 16:54:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'dan uluslararası topluma "Ermenistan'ın mayın döşeme politikasına göz yummayın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement