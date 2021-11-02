Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz! Bu kentlerden birinde yaşıyorsanız daha dikkatli olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

HAFTALIK VAKA HARİTASINI PAYLAŞTI

Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini kullanmıştı.