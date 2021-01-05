Son dakika: Karabük'e yapılan DSİ yatırımları vali ve milletvekilleri tarafından incelendi - Son Dakika

Son dakika: Karabük'e yapılan DSİ yatırımları vali ve milletvekilleri tarafından incelendi

05.01.2021 11:49
Son dakika: Karabük'e yapılan DSİ yatırımları vali ve milletvekilleri tarafından incelendi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te yapımı devam eden proje alanlarında incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te yapımı devam eden proje alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet, Eskipazar Haslı Barajı, Eskipazar Ova Barajı, Karabük Hanköy Regülatörü, Karabük Merkez Eskipazar Çayı Taşkın Koruma İnşaatı, Safranbolu Aldeğirmen Barajı İnşaatı, Karabük Su Arıtma Tesisi ile Safranbolu Arıtma Tesisi İnşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden ve DSİ 23. Bölge Müdür Vekili Yasin Devrim'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, 2020 yılında kentte yapımı devam eden belli başlı işleri yerinde gördüklerini söyledi.

Geçen yıl 50 milyonluk bir kaynak kullanıldığının altını çizen Gürel, "Özellikle belli başlı yatırımlar sona doğru getirildi. Safranbolu Arıtma Tesisi de inşallah bu sene devreye girecek, Karabük Belediyesine yapılan tesis de devreye girecek. Diğer yatırımlarımızı da bitirebilmek için çalışıyoruz. Bu yıl özellikle Aldeğirmen Barajını gündemimize aldık, bölgemizin en önemli yatırımı, üç yıl içinde tamamlayıp işletmeye almayı düşünüyoruz. Bakanlığımız ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz nezdinde girişimlerimiz sonucunda ödenek miktarını artırdık. Yapımı devam eden projeleri ve yeni programa alınacak projeleri takip ediyoruz." diye konuştu.

Cumhur Ünal'da açıklamasında gayelerinin kente daha çok yatırım alabilmek olduğunu kaydetti.

Bunu da başardıklarını, çalışmaları sayesinde çok büyük yatırımların kente yapıldığını belirten Ünal, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güneş ise kentte görev yapan bürokrat ve milletvekilleri olarak bir uyum içinde çalıştıklarını, bununda meyvesini işte böyle yatırımlarla aldıklarını aktardı.

Niyazi Güneş, DSİ yatırımlarının bölgeye, kente ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürel ve milletvekillerine, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ile ilgili kurumların şube müdürleri eşlik etti.

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Karabük'e yapılan DSİ yatırımları vali ve milletvekilleri tarafından incelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü bahanesiyle çalıp kayboldu 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor
Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
11:42
Hırsızlığın böylesi! Çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı Hırsızlığın böylesi! Çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı         
11:29
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü         
11:04
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin         
09:54
Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu         
09:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 11:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Karabük'e yapılan DSİ yatırımları vali ve milletvekilleri tarafından incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei