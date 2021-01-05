Son dakika: Karabük'e yapılan DSİ yatırımları vali ve milletvekilleri tarafından incelendi - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te yapımı devam eden proje alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet, Eskipazar Haslı Barajı, Eskipazar Ova Barajı, Karabük Hanköy Regülatörü, Karabük Merkez Eskipazar Çayı Taşkın Koruma İnşaatı, Safranbolu Aldeğirmen Barajı İnşaatı, Karabük Su Arıtma Tesisi ile Safranbolu Arıtma Tesisi İnşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden ve DSİ 23. Bölge Müdür Vekili Yasin Devrim'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, 2020 yılında kentte yapımı devam eden belli başlı işleri yerinde gördüklerini söyledi.

Geçen yıl 50 milyonluk bir kaynak kullanıldığının altını çizen Gürel, "Özellikle belli başlı yatırımlar sona doğru getirildi. Safranbolu Arıtma Tesisi de inşallah bu sene devreye girecek, Karabük Belediyesine yapılan tesis de devreye girecek. Diğer yatırımlarımızı da bitirebilmek için çalışıyoruz. Bu yıl özellikle Aldeğirmen Barajını gündemimize aldık, bölgemizin en önemli yatırımı, üç yıl içinde tamamlayıp işletmeye almayı düşünüyoruz. Bakanlığımız ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz nezdinde girişimlerimiz sonucunda ödenek miktarını artırdık. Yapımı devam eden projeleri ve yeni programa alınacak projeleri takip ediyoruz." diye konuştu.

Cumhur Ünal'da açıklamasında gayelerinin kente daha çok yatırım alabilmek olduğunu kaydetti.

Bunu da başardıklarını, çalışmaları sayesinde çok büyük yatırımların kente yapıldığını belirten Ünal, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güneş ise kentte görev yapan bürokrat ve milletvekilleri olarak bir uyum içinde çalıştıklarını, bununda meyvesini işte böyle yatırımlarla aldıklarını aktardı.

Niyazi Güneş, DSİ yatırımlarının bölgeye, kente ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürel ve milletvekillerine, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ile ilgili kurumların şube müdürleri eşlik etti.