Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 9. günde de devam ediyor. Yangın nedeniyle pek çok vatandaşımız evlerinden olurken, yüzlerce dönümlük ormanlık alan da küle döndü.

YANGIN AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKTI

Akşam saatlerinde, Karabük merkeze bağlı Ödemiş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

GÜZEL HABERİ BAKAN PAKDEMİRLİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece saatlerinde Karabük'te ortaya çıkan yangının kontrol altına alındığını sosyal medyadan duyurdu.