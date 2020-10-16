Son dakika! Karabük merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Karabük ve Rize 'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda M.Y, A.Ç. ve T.Z. gözaltına alındı.

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor