Karabük'te cenaze almaya giden belediyeye ait nakil aracı, su kanalına düştü.

M.Ö'nün kullandığı Karabük Belediyesine ait 78 AB 190 plakalı cenaze nakil aracı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan cenaze almaya giderken Zümrüt Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak su kanalına düştü.

Araçtan kendi imkanlarıyla yara almadan çıkan sürücü, trafik ekiplerinden yardım istedi.

Bir süre trafiğe kapanan sokak, aracın çekici yardımıyla çıkarılmasının ardından yeniden açıldı.