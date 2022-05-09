Son dakika! Karabük'te engellilerin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Son dakika! Karabük'te engellilerin askerlik hayali gerçek oldu

09.05.2022 17:36
Son dakika! Karabük'te engellilerin askerlik hayali gerçek oldu

Son dakika haberler: Karabük'te askerlik hayali kuran 13 engelli, bir gün temsili asker olmanın heyecanını yaşadı.

Karabük'te askerlik hayali kuran 13 engelli, bir gün temsili asker olmanın heyecanını yaşadı.

Kentte yaşayan 13 engelli, hayalini kurdukları askerlik görevini yerine getirmek için İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Alınan onayın ardından engelliler için temsili askerlik töreni düzenlendi. Asker üniforması giyen gençler, ailelerinin katıldığı törende yemin ederek bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, özellikle engelli annesi olmanın çok daha kutsal olduğunu söyledi.

Her Türk'ün asker doğduğunu vurgulayan Gürel, "Askere gitmeyen bir gencin aslında olgunlaşmadığı, neredeyse evlenilmemesi gerektiği hep bize söylendi. Tabi kardeşlerimizin özel durumu olması nedeniyle onlar askerden muaflar ama temsili de olsa bugün onlara ve ailelerine bu sevincin yaşatılması gerçekten çok güzel." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da engelli bireylerin askerlik heyecanını paylaşmak için aileleriyle törene katıldıklarını ifade etti.

İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ise temsili askerlik hizmetine katılan gençlerin kısa süreli de olsa aralarında olmalarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bir günlüğüne asker olan İbrahim Atıl da bu duyguyu yaşatan herkese teşekkür etti.

Askerlik yapan engelli Vedat'ın babası Mehmet Ergül ise çok heyecanlandıklarını, engelliler için temsili askerlik töreni düzenlendiği için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören sonunda temsili askerlere tezkereleri verildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de törende yer aldı.

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Jandarma, Engelli, Karabük, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Karabük'te engellilerin askerlik hayali gerçek oldu - Son Dakika


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