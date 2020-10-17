Son dakika! Karabük'te ev yangını - Son Dakika

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Şabanlar Mahallesi'nde MHP Ovacık İlçe Başkanı Bahri Eroğlu'na ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.