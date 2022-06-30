Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

30.06.2022 03:39

Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı -2 kişinin öldüğü kazada Vali Gürel'in oğlu yaralandı Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

-2 kişinin öldüğü kazada Vali Gürel'in oğlu yaralandı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün ise Karabük Valisi Fuar Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi

Kaza Safranbolu - Karabük karayolu Bulak Kavşağında meydana geldi. Ali Emre Gürel idaresindeki 45 B 5576 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken Bulak'tan Karabük'e seyreden Salih Portakal idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle araçtan dışarıya savrulan sürücü Salih ile eşi Behiye Portakal olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Bedirhan Erdoğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazaya karışan sürücünün Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Sel felaketiyle evleri bataklığa dönen aile yaşadıklarını anlattı Son dakika haberleri! Sel felaketiyle evleri bataklığa dönen aile yaşadıklarını anlattı Aynı yerde üçüncü kez sel felaketi yaşayan vatandaşlar çaresizliklerini anlattı Aynı yerde üçüncü kez sel felaketi yaşayan vatandaşlar çaresizliklerini anlattı
Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 04:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement