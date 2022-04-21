Son dakika... Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 27 kişi hastaneye başvurdu.

İlçede bir restoranda verilen iftara katılanlarda karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri görüldü.

Rahatsızlanan 20 kişi Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, 3 kişi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve 4 kişi de özel hastanenin acil servisine müracaat etti.

Yemekten zehirlendiklerinden şüphelenilen 27 kişi tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 26 kişi taburcu edildi, hamile olan kadın ise özel hastanede gözlem altında tutuluyor.