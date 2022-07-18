Son dakika... Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı

18.07.2022 16:33
Son dakika... Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza Safranbolu ilçesi Sadri Atunç Caddesinde meydana geldi. Y.K. sevk ve idaresindeki 35 AAC 070 plakalı otomobil, M.K. sevk ve idaresindeki 78 AD 738 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada 35 AAC 070 plakalı otomobili sürücüsü ile yolcu olarak bulunan D.N.B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken yapılan kontrollerde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

İkinci kaza, Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağında meydana geldi. O.İ. idaresindeki 34 DHY 327 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyir halindeyken Ş.Ç. sevk ve idaresindeki 34 ZB 3737 plakalı ciple çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Y.Y.İ. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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