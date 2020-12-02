Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı - Son Dakika

Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu, alışveriş merkezi girişinde yakalandı
02.12.2020 15:11
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi, alışveriş merkezine girmeye çalışırken yakalandı.
Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi, alışveriş merkezine girmeye çalışırken yakalandı.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gelen yabancı uyruklu A.Q'ya güvenlik görevlileri HES kodu sordu.
A.Q'nun karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri istendi.
Polis ekiplerince para cezası da kesilen A.Q, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
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