Son dakika: Karabük'te katı atık depolama sahasındaki yangın alanında soğutma çalışmaları başladı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katı atık depolama alanında yangın kontrol altına alındı.

Babasultan Mahallesi'nde atıkların depolandığı bölgede çıkan yangın, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, tekrar başlama ihtimali üzerine soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, yangın ihbarı alınır alınmaz tüm ekiplerin derhal müdahaleye başladığını, yangının ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Atıkların depolandığı bölgede 6 gün önce yangın çıkmış, rüzgarın etkisiyle yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etmişti.