Son dakika... Karabük'te kuru ot yangını - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde yerleşim birimleri yakınında kuru otlarla kaplı yaklaşık 3 dönümlük alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Bostancılar köyü Kızılcalar Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgenin kuru otlarla kaplı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Eflani Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Eflani Orman İşletme Şefliği personeli tarafından yangına müdahale edildi.

Ormana ve evlere yakın bölgede çıkan yangın, yerleşim birimlerine sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.