Son dakika! Karabük'te orman yangını - Son Dakika

Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Müdahale edilen yangın, 2 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi.

Soğuksu Mahallesi Arıcak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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