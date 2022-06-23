Son Dakika | Karabük'te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Karabük'te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı

23.06.2022 14:20
Son Dakika | Karabük'te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki kişi otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki kişi otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemal T. (23) ve Eşref B. (41) isimli iki vatandaş otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ayaklarından yaralanan iki kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Karabük'te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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