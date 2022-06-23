Olay, Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemal T. (23) ve Eşref B. (41) isimli iki vatandaş otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ayaklarından yaralanan iki kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Eskipazar, Karabük, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Karabük'te otomobilden açılan ateşte 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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