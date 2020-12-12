Son dakika: Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Polis, M.U'ya "dur" ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yaptı.

Cipten indirilen sürücü M.U, kimlik kontrolü yapıldığı sırada koşarak kaçtı. Yaklaşık 100 metre kaçan M.U, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanarak karakola götürüldü.

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