Son dakika... Karabük'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selim K'yi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeşil Mahalle Esen Sokak'ta, Selim K. (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlı, otomobilden aldığı tabancayla Selim K'ye ateş etti.

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